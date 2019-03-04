Известный хореограф скончался в Москве во время фотосессии

Профессиональный танцор и хореограф Артем Левин скончался 3 марта в возрасте 28 лет после мастер-класса по бачате (латиноамериканский танец) в Москве, сообщает 4 марта телеканал РЕН ТВ.

Во время урока, который продолжался более часа, Левин не жаловался на проблемы со здоровьем. После занятия была организована фотосессия, во время которой хореограф потерял сознание и умер.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность. Супруга Левина подтвердила, что у него была патология сердца.

В сентябре 2018 года в Нью-Йорке в возрасте 84 лет скончался танцор и хореограф Артур Митчелл, создавший в 1969 году балетную школу в Гарлеме.