Аномально теплый март ожидается в Томской области

Синоптики прогнозируют теплый март в Томской области. Температура воздуха будет на 1,5–3 градуса выше среднемесячной нормы.

По данным специалистов, средняя температура за первые десять дней марта составит –3…–8 градусов. Это значительно теплее, чем обычно наблюдается в регионе. В третьей декаде марта ожидается постепенное повышение температуры воздуха до +8 градусов, пишет РИА «Томск».

Синоптики уточняют, что средняя температура за март составит –6…–9 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидаются теплые выходные. 8 и 9 марта температура в столице будет выше климатической нормы.