Прямой эфир

Более 18 тыс. тюльпанов и 500 гиацинтов вырастили в Липецке к 8 марта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В торговые сети Липецка начали поступать цветы, выращенные в местном «Зеленхозе» к Международному женскому дню. Всего выращено более 18 тыс. тюльпанов и 500 гиацинтов. Это на 1,5 тыс. больше, чем в 2018 году, рассказал директор предприятия Александр Кулаков.

Стоимость одного гиацинта составит 120 рублей, одного тюльпана — от 40 до 50 рублей в зависимости от сорта. Кулаков утверждает, что цветы липецкого «Зеленхоза» будут не только самыми дешевыми в городе, но и самыми качественными.

В этом году на улицах Липецка высадят 1,5 млн цветов. Общая площадь составит 18 тыс. кв. м. Власти решили восстановить цветник на Петровском мосту. А новые клумбы появятся на всех кольцевых развязках города, сообщает Lipetskmedia.

Ранее сообщалось, что 8 марта всем туристкам, прилетевшим в аэропорт Владивостока, будут дарить по одному тюльпану и открытку с надписью «Приморье с любовью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы самые бюджетные туры на 8 Марта
Улицы в Москве украсили праздничными плакатами к 8 Марта

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017