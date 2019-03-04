Более 18 тыс. тюльпанов и 500 гиацинтов вырастили в Липецке к 8 марта

В торговые сети Липецка начали поступать цветы, выращенные в местном «Зеленхозе» к Международному женскому дню. Всего выращено более 18 тыс. тюльпанов и 500 гиацинтов. Это на 1,5 тыс. больше, чем в 2018 году, рассказал директор предприятия Александр Кулаков.

Стоимость одного гиацинта составит 120 рублей, одного тюльпана — от 40 до 50 рублей в зависимости от сорта. Кулаков утверждает, что цветы липецкого «Зеленхоза» будут не только самыми дешевыми в городе, но и самыми качественными.

В этом году на улицах Липецка высадят 1,5 млн цветов. Общая площадь составит 18 тыс. кв. м. Власти решили восстановить цветник на Петровском мосту. А новые клумбы появятся на всех кольцевых развязках города, сообщает Lipetskmedia.

Ранее сообщалось, что 8 марта всем туристкам, прилетевшим в аэропорт Владивостока, будут дарить по одному тюльпану и открытку с надписью «Приморье с любовью».