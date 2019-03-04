Уровень воды в районе схода оползня на реке Бурее упал на 3 м

Cотрудники МЧС России, ученые, Комитет гражданской защиты правительства Хабаровского края совместно провели очередной мониторинг паводковой обстановки в районе места схода оползня на реке Бурее.

Уровень воды понизился примерно на 3 м от первоначального. Оттаявший грунт осыпается, что сказывается на изменении глубины вновь созданного русла, передает ИА AmurMedia.

Вместе с замерами показателей группа выполнила воздушную разведку на вертолете Ми-8 МЧС России. Во время паводка в Верхнебуреинский район направят две группы спасателей — в поселок Чекунду и на место оползня. В настоящее время уровни воды у Чекунды продолжают снижаться.

Одной из предпосылок оползня на реке Бурее могла стать недостаточная оценка геологических условий при проектировании Бурейской ГЭС. Об этом заявил ранее заместитель директора по научной работе Института водных и экологических проблем ДВО РАН, доктор географических наук Алексей Махинов. После заполнения Бурейского водохранилища нижняя часть сопки оказалась в воде, что привело к сходу 24,5 млн кубометров скального грунта, полностью перекрывшего русло.