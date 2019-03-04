Лазарев поставил синяк известной телеведущей

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась, что певец Сергей Лазарев поставил ей синяк. Видеообращение к артисту она опубликовала в Instagram, сообщает РЕН ТВ.

«Передаю привет Сергею Вячеславовичу! Вот это было лишнее!» — сказала Кудрявцева, указывая на след на подбородке.

Отмечается, что инцидент произошел на съемках музыкального конкурса «Песня года» в Дюссельдорфе. Вскоре видео пропало из соцсетей звезды.

Лазарев будет представлять Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». Музыкант пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы «страна гордилась им».