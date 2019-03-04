Голого мужчину задержали в детском саду в Сургуте

Голого мужчину задержали в детском саду «Искорка» на улице Профсоюзов в Сургуте. По словам очевидцев, он вел себя неадекватно, был в крови и говорил, что его избили двое неизвестных.

«Правоохранительными органами установлено, что мужчина 1981 года рождения привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — сообщает «СИА-пресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Мужчину уже доставили в Сургутскую окружную клиническую больницу. По словам родителей детсадовцев, администрация дошкольного учреждения сработала быстро и детям он не навредил.

В конце сентября 2018 года в Челябинске возбудили уголовное дело в отношении заведующей детского сада, из которого самовольно ушел четырехлетний ребенок.