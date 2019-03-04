Выход на лед запретили на территории Пскова

Власти Пскова официально запретили выход на лед на местных водоемах. Также нельзя выезжать на лед на транспорте.

Распоряжение подписал глава администрации Пскова. Согласно документу, выход и выезд на лед всех водоемов в Пскове запрещен со 2 марта. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в конце января на Псковском озере в районе деревни Видовичи под лед провалился снегоход с пятью рыбаками. К моменту прибытия спасателей, которые воспользовались судном на воздушной подушке, пострадавших из воды уже вытащили другие рыбаки. Снегоход поднять на поверхность не удалось.