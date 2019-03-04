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Выход на лед запретили на территории Пскова

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Власти Пскова официально запретили выход на лед на местных водоемах. Также нельзя выезжать на лед на транспорте.

Распоряжение подписал глава администрации Пскова. Согласно документу, выход и выезд на лед всех водоемов в Пскове запрещен со 2 марта. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что в конце января на Псковском озере в районе деревни Видовичи под лед провалился снегоход с пятью рыбаками. К моменту прибытия спасателей, которые воспользовались судном на воздушной подушке, пострадавших из воды уже вытащили другие рыбаки. Снегоход поднять на поверхность не удалось.

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