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Новое землетрясение зафиксировали на Алтае

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Республике Алтай недалеко от границы с Казахстаном. В эпицентре магнитуда достигала 3,1.

Подземные толчки были зафиксированы в утреннее время 4 марта в Усть-Коксинском районе. По данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, магнитуда землетрясения составляла 2,8. В эпицентре сейсмического события интенсивность землетрясения достигала 3,1. Об этом пишет altapress.ru.

Ранее специалисты зафиксировали землетрясение ночью 1 марта вблизи Горно-Алтайска. Магнитуда составила 3,4.

2 марта землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе Курильских островов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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