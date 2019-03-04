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Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области

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В станице Тацинской Ростовской области при пожаре в частном жилом доме погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМЧС.

Пожар произошел в воскресенье, 3 марта, в одном из домов на улице Дзержинского. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание за 15 минут. По данным ведомства погиб один человек, пишет RostovGazeta.

Площадь пожара составила 15 кв. м. В тушении огня были задействованы шесть человек личного состава и две единицы техники.

Утром 3 марта пожар площадью 64 кв. м произошел в двухэтажном жилом доме в якутском селе Намцы. Погиб ребенок 2013 года рождения и женщина 1979 года рождения, еще один маленький ребенок доставлен в реанимацию.

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