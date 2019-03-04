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Назван снижающий риск возникновения рака и воспалений продукт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Ученые из Университета Тафтса (США) заявили, что употребление в пищу томатов позволяет снизить риск развития жировой болезни печени, рака и различных воспалений. Специалисты объяснили данный факт содержанием каротиноидного пигмента ликопина, сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

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Эксперименты проводились на мышах, в организм которых вводили канцероген, который способствовал формированию злокачественных опухолей в печени. При этом часть мышей получала томатный порошок, богатый ликопином. 

Оказалось, что ликопин предотвращал чрезмерный рост некоторых бактерий, вызывающих воспаление в организме грызунов. Также у подопытных снижалась вероятность жировой болезни печени и рака.

Авторы исследования отметили, что томатный порошок показал лучшую эффективность, чем ликопин в отдельности. Они объяснили это тем, что в целых томатах содержится также витамин Е, витамин С, минералы, фенольные соединения и пищевые волокна.

В феврале группа ученых из Онкологического центра им. М.Д. Андерсона Техасского университета и Института Паркера выяснила, что определенные пищевые привычки могут помочь в борьбе с раком кожи при иммунотерапии. По словам исследователей, для этого нужно употреблять продукты, богатые пищевыми волокнами.

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