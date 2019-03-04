РЖД планирует создать единую платформу для продажи билетов на автобусы и поезда

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует создать единую систему для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы. Об этом пишет в понедельник, 4 марта, газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

По данным издания, единая система продажи билетов на поезда и автобусы уже проходит испытания в структурах РЖД, в частности в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В рамках программы организовано 110 мультимодальных (выполненных по меньшей мере двумя видами транспорта) маршрутов, но возможность приобретения билетов на такие маршруты в режиме онлайн пока не реализована.

Отмечается, что стоимость проекта составит от 30 млн до 100 млн рублей, тогда как оборот межрегиональных и пригородных перевозок, согласно концепции, оценивается в сумму до 300 млрд рублей в год.

В середине февраля сообщалось, что РЖД и «Трансмашхолдинг» заключили долгосрочный договор на поставку 3,7 тыс. пассажирских вагонов до 2025 года.