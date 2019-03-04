В Москве две девушки напали с ножом на граждан Йемена

Две жительницы Москвы в ходе драки нанесли ножевые ранения в область шеи трем гражданам Йемена. Об этом сообщил агентству «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что пострадавшие были госпитализированы. Инцидент произошел утром 28 февраля в многоквартирном доме на юго-востоке Москвы. В ходе розыска правоохранителям удалось задержать двух девушек 1994 и 1998 года рождения.

Собеседник агентства подчеркнул, что обе москвички уже были судимы за причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.

1 марта сообщалось, что студентка Московского авиационного университета (МАИ) ранила ножом жильцов университетского общежития. В полиции заявили, что второкурсница находилась в психически неуравновешенном состоянии.