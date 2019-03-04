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Омск получит 190 млн рублей на поддержку инвестдеятельности в АПК

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Омской области выделили 190 млн рублей на возмещение затрат по займам в агропромышленном комплексе. Распоряжение о господдержке инвестиционной деятельности в АПК подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В общей сложности на эти цели регионам поступит 41,6 млрд рублей. Самые большие суммы получили Брянская область (около 7 млрд рублей), Белгородская область (4 млрд рублей) и Татарстан (около 4 млрд рублей). Государственная поддержка осуществляется в рамках проекта по стимулированию инвестиционной деятельности в АПК.

Как отмечает ИА «Омскрегион», в 2018 году из федерального бюджета Омской области поступило 130 млн рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК.

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