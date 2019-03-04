ВЦИОМ назвал самую любимую начинку для блинов у россиян

Большинство россиян во время Масленицы предпочитают есть блины со сметаной. Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за эту начинку проголосовали 50% респондентов.

На втором месте по популярности идет варенье и джем (33%), третье место поделили сгущенное молоко и творог (по 23%). Некоторые из опрошенных выбрали мясную или медовую начинку (19%), за масло проголосовали 13% людей, за икру —12%, а 4% респондентов отдают предпочтение блинам с рыбой, пишет «РИА Новости».

ВЦИОМ также выяснил, как россияне планируют отпраздновать Масленицу. Согласно данным исследования, 91% собираются есть блины, 78% — просить прощения у близких, 77% опрошенных хотят готовить блины самостоятельно, а 68% планируют ходить в гости.

Ранее 4 марта врачи рассказали, что два–три горячих блина в день несколько раз в течение Масленицы можно позволить себе, не опасаясь проблем со здоровьем. Эксперты считают, что готовить блины лучше самостоятельно, а выбирать лучше нежирную начинку — фруктовую или творожную. При этом телеведущая Елена Малышева подчеркнула, что чувство меры — это самое важное.

Масленица — народный праздник проводов зимы и встречи весны. Празднование начинается за 56 дней до Пасхи. В 2019 году масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.