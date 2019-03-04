WSJ узнала детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

Американская газета The Wall Street Journal узнала подробности торговой сделки между Вашингтоном и Пекином, которая может отменить большинство ограничений со стороны США.

Заключение торгового соглашения находится на финальной стадии. Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с переговорами обеих сторон, Пекин предлагает снизить тарифы и другие ограничения на американскую сельскохозяйственную, автомобильную и химическую продукцию.

При этом Вашингтон рассматривает возможность снять большинство, а то и все санкции, которые были наложены на китайские товары в 2018 году. Однако препятствия остаются, а каждая из сторон может столкнуться с сопротивлением из-за того, что условия слишком выгодны для другой стороны.

О сделке может быть объявлено на саммите Си Цзиньпина и Дональда Трампа 27 марта сразу после того, как китайский лидер завершит свой визит во Францию и Италию.

В середине декабря 2018 года Трамп сообщил, что Китай хочет заключить с США крупную и всеобъемлющую сделку. В конце января он обозначил сроки заключения договора — до 1 марта.

24 февраля американский лидер объявил об отсрочке введения пошлин на продукцию из Китая.

В июле 2018 года между США и Китаем разгорелась торговая война: тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

В конце сентября начали действовать американские пошлины в размере 10% на товары из КНР объемом импорта $200 млрд в год. Пекин ответил на это, введя тарифы в размере от 5% до 10% на импорт продукции из США объемом $60 млрд.