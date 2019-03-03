Испанский журналист пожалел погибших при взятии Берлина немецких солдат

В испанском издании ABC вышла статья, автор которой пожалел солдат гитлеровской армии, павших при взятии Берлина советскими войсками. Кроме того, он назвал обманом знаменитый снимок «Знамя Победы над Рейхстагом».

По словам журналиста, в конце войны большинство немецких солдат составляли совсем молодые люди, заманенные в гитлерюгенд обещаниями славы и имперского будущего.

«Эти маленькие солдаты шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками выживших подразделений», — цитирует статью «РИА Новости».

Известный кадр с красным знаменем, по мнению журналиста, появился потому, что Иосиф Сталин хотел сделать свою версию американского снимка «Водружение флага над Иводзимой». Кроме того, это фото постановочное и на нем есть ретушь, напомнил автор статьи.

В феврале эта же газета написала статью о «Голубой дивизии», испанских добровольцах, воевавших на стороне Гитлера. Многие читатели возмутились героизацией людей, участвовавших в преступлении против человечества.

Снимок «Знамя Победы над Рейхстагом» сделан фотографом Евгением Халдеем. Это одна из самых популярных иллюстраций победы советской армии в Великой Отечественной войне. Кадр сделан 2 мая 1945 года, уже после окончания боев, на нем запечатлены не Михаил Егоров и Мелитон Кантария, в реальности установившие флаг, а другие бойцы, которых Халдей попросил поучаствовать в реконструкции исторического события. Подлинный негатив фотографии хранится в Еврейском музее и центре толерантности в Москве.

«Водружение флага над Иводзимой» снято американцем Джо Розенталем в феврале того же года. У фотографии схожий сюжет — солдаты устанавливают американский флаг на завоеванном острове. Этот кадр также очень известен и стал основой для создания мемориала пехотинцам. Это репортажная фотография, сделанная непосредственно во время события, но существует серия постановочных снимков, сделанных Розенталем позже с участием тех же военных.