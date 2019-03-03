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Российские рапиристки завоевали серебро на Кубке мира

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российские рапиристки завоевали серебряные медали в командных соревнованиях на Кубке мира, который проходит в Каире. Первое место заняли итальянки.

Российская команда в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной уступила соперницам со счетом 37:38, сообщает «РИА Новости». Бронзу завоевала французская команда.

2 марта Инна Дериглазова взяла золото на личных соревнованиях, победив итальянку Аличе Вольпи со счетом 15:7.

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