Российские рапиристки завоевали серебро на Кубке мира

Российские рапиристки завоевали серебряные медали в командных соревнованиях на Кубке мира, который проходит в Каире. Первое место заняли итальянки.

Российская команда в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной уступила соперницам со счетом 37:38, сообщает «РИА Новости». Бронзу завоевала французская команда.

2 марта Инна Дериглазова взяла золото на личных соревнованиях, победив итальянку Аличе Вольпи со счетом 15:7.