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Организаторы «Евровидения» приостановили продажу билетов

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Фото: TASS/Zuma/ZEUS
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Организаторы песенного конкурса «Евровидение», который пройдет в Тель-Авиве в мае, приостановили продажу билетов на шоу, заподозрив махинации с распределением наиболее выгодных мест в зале. Об этом 3 марта сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на израильскую телерадиокорпорацию «Кан», которая отвечает за проведение конкурса в этом году.

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«Это (приостановка продажи. — Ред.) было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике», — сказано в сообщении.

Продажу билетов вновь откроют лишь после проведения расследования. Как указано на сайте «Евровидения», стоимость билетов начинается от 300 шекелей (более 5,4 тыс. рублей)

Ранее скандал вокруг конкурса разразился на Украине, где все участники национального отбора сняли свои кандидатуры из-за условий договора, который исполнитель должен заключить с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ). В результате 27 февраля Украина отказалась от участия в конкурсе в «условиях чрезмерной пoлитизaции национального отбора».

Тем временем букмекеры предрекают победу Сергею Лазареву, который вновь представит Россию на «Евровидении». Артист пообещал показать зрителям «абсолютно другого себя». Певец уже участвовал в конкурсе в 2016 году с песней You’re the only one и занял третье место, выиграв «Приз зрительских симпатий».  

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