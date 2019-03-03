Еще одна сотрудница полиции из Башкирии заявила о насилии со стороны коллег

Сотрудница полиции из Башкирии заявила об избиении коллегой. Региональное министерство внутренних дел проводит проверку по ее заявлению, сообщает «РИА Новости».

По словам источника в правоохранительных органах, ЧП произошло в Белорецком районе республики.

По информации местного портала Proufu, заявительнице 23 года, она работает следователем. Она, по словам источника, сообщила, что ее избил старший по званию коллега, 38-летний подполковник.

На следующий день после случившегося пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами мягких тканей головы, лица, плечевых суставов. Кроме того, у 23-летней следовательницы обнаружили ушиб позвоночника и возможную тупую травму живота. Собеседник издания уточнил, что такие травмы характерны для пострадавших от насильственных сексуальных действий.

В конце октября 2018 года 23-летняя сотрудница уфимской полиции, работавшая дознавателем, заявила, что подверглась насилию со стороны троих коллег в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД России по Уфимскому району. Сообщалось, что потерпевшая получила серьезные травмы.

Подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили за «проступок, порочащий честь». 2 ноября Кировский районный суд Уфы отправил их под стражу. Против прaвooхрaнитeлeй возбудили уголовное дело по двум статьям: «Изнасилование» (ст. 131 УК РФ) и «Насильственные действия сексуального характера» (ст. 132 УК РФ).