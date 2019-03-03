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Россиянин Большунов получил серебро в гонке на 50 км на чемпионате мира

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на 50 км свободным стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском городе Зефельд.

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Как сообщает агентство «РИА Новости» в воскресенье, 3 марта, золото в гонке получил Ханс Кристер Холунд из Норвегии. Он преодолел дистанцию за 1 час 49 минут и 59,3 секунды. Большунов пересек финишную черту на 27,8 секунды позже. Третье место занял норвежец Шур Рёте (+57,8).

Еще один спортсмен из России Алексей Мельниченко занял 13-е место (+1.10,8), Евгений Белов — 25-е место (+2.07,7), Денис Спицов — 28-е (+2.18,8).

Всего в зачете у сборной России восемь медалей: пять серебряных и три бронзовых. Для Александра Большунова серебро в гонке на 50 км стало четвертым за весь турнир. Ранее он становился трижды серебряным призером Олимпиады-2018 в Пхенчхане (Южная Корея).

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