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Скончался народный артист Украины Сергей Романюк

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Фото: fakty.ua
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На 65-м году жизни скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк. Об этом сообщил глава города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 марта.

«Он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с «Новым театром» и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость», — написал градоначальник.

Марцинкив выразил соболезнования родным скончавшегося артиста.

Сергей Романюк в течение многих лет снимался в кино и играл в театре. Среди наиболее значимых его работ роли в фильмах «Роксолана», «Черная Рада», «День рождения буржуя-2», «Возвращение Мухтара-2».

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