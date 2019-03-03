Скончался народный артист Украины Сергей Романюк

На 65-м году жизни скончался народный артист Украины, актер Ивано-Франковского академического музыкально-драматического театра имени Ивана Франко Сергей Романюк. Об этом сообщил глава города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook в воскресенье, 3 марта.

«Он был полон энергии и планов. Готовился к выступлениям с «Новым театром» и мог дать фору любому молодому. От него шел невероятный позитив и такая душевная, ненавязчивая мудрость», — написал градоначальник.

Марцинкив выразил соболезнования родным скончавшегося артиста.

Сергей Романюк в течение многих лет снимался в кино и играл в театре. Среди наиболее значимых его работ роли в фильмах «Роксолана», «Черная Рада», «День рождения буржуя-2», «Возвращение Мухтара-2».