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Американские СМИ оценили российский автомат ШАК-12

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Специализирующееся на военной технике американское издание The National Interest опубликовало текст с анализом и оценкой нового крупнокалиберного штурмового автоматата ШАК-12 в пятницу, 1 марта.

Отмечается, что новое оружие способно поразить цель при первом же контакте. Это позволит избежать продолжительных перестрелок.

Авторы издания подчеркнули, что из-за калибра 12,7 мм новый автомат может стать идеальным для солдат, которые ведут антитеррористические операции. Помимо этого в статье говорится, что из-за относительно небольшой дальности стрельбы в условиях города ШАК-12 поможет солдатам быстрее выполнять поставленные задачи и сократить число жертв среди гражданских.

Автомат является довольно тяжелым — его вес превышает 5 кг. Этот недостаток компенсируется короткоствольной конструкцией, удобной при ведении ближнего боя.

Ранее в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия новейший автомат назвали «супероружием». Конструкция ШАК-12 выполнена по схеме «булл-пап» (магазин позади пистолетной рукоятки), что сокращает длину оружия при достаточной длине ствола.

В автомате применяются три типа боеприпасов: бронебойные пули для пробивания бронежилетов и укрытий, дозвуковые патроны для огня с использованием глушителя и патроны с легкими пулями с алюминиевым сердечником, обладающими максимальным останавливающим действием и способностью к пониженному рикошету.

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