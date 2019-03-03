Корабль SpaceX Dragon-2 состыковался с МКС

Первый в истории частный пилотируемый космический корабль Crew Dragon производства американской компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), сообщает в воскресенье, 3 марта, официальный аккаунт МКС в Twitter.

Стыковка прошла в 05:51 по восточному времени (13:51 мск), трансляция велась на сайте сайте SpaceX. На борту корабля находится 180 кг грузов, а также манекен по имени Рипли, названный в честь главной героини фильма «Чужой».

Crew Dragon, или Dragon-2, — частный космический корабль многоразового использования американской компании SpaceX, разработанный по заказу NASA, призванный доставлять космонавтов на МКС и возвращать на Землю. Он был выведен на орбиту в испытательном режиме 2 марта ракетой-носителем Falcon 9. Запуск производился с мыса Канаверал в штате Флорида (США). Позже первая ступень ракеты успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.