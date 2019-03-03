Вице-премьер России пообещал «не упустить своего» в Арктике

Россия не упустит своего влияния в Арктике, поскольку она входит в зону российских интересов. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», которая должна выйти в воскресенье, 3 марта.

«Эта территория — сфера интересов России. Своего мы не упустим и не отдадим», — приводит слова Борисова ТАСС.

22 февраля командующий ВМС США в Европе и США адмирал Джеймс Фогго заявил, что Соединенные Штаты не допустят господства России в Северном морском пути. Военнослужащий отметил, что использовать Арктику могут все страны Арктического совета 1996 года. В ответ российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно», поскольку у Вашингтона нет возможностей и техсредств для обеспечения такого доступа.

14 января стало известно о планах США отправить к Арктике свои корабли для обеспечения, по их словам, свободы судоходства, а также разместить в штате Аляска военный контингент и самолеты-разведчики.