Прямой эфир

В Приморье поймали покусанного хищником леопарда

0
Фото: МРОО Центр «Тигр»
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Приморье специалисты охотнадзора поймали раненого самца дальневосточного леопарда. Его доставили в реабилитационный центр.

Осмотр показал, что зверь пострадал от укусов хищника, сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда». Сейчас он находится в тяжелом состоянии. В заповеднике пообещали информировать о ходе лечения и состоянии раненого.

В феврале специалисты «Земли леопарда» рассказали о леопарде, которого они несколько лет не могут внести в базу. Он периодически попадает в фотоловушки начиная с 2016 года, но всегда только правым боком, а для идентификации специальной программе требуется рисунок пятен на шкуре с обеих сторон (узор не зеркален). Таким образом, присвоить хищнику номер пока не получилось.

Дальневосточные леопарды с середины XX века находятся под угрозой исчезновения. В августе 2018 года стало известно об увеличении численности этого вида — в районе заказника «Полтавский» фотоловушки зафиксировали четыре особи, ранее не числившиеся в базе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тигрица сделала «селфи» со своими детенышами на фотоловушку в Приморье
Леопард — «крестница» Памелы Андерсон родила второго котенка

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017