В Приморье поймали покусанного хищником леопарда

В Приморье специалисты охотнадзора поймали раненого самца дальневосточного леопарда. Его доставили в реабилитационный центр.

Осмотр показал, что зверь пострадал от укусов хищника, сообщила пресс-служба национального парка «Земля леопарда». Сейчас он находится в тяжелом состоянии. В заповеднике пообещали информировать о ходе лечения и состоянии раненого.

В феврале специалисты «Земли леопарда» рассказали о леопарде, которого они несколько лет не могут внести в базу. Он периодически попадает в фотоловушки начиная с 2016 года, но всегда только правым боком, а для идентификации специальной программе требуется рисунок пятен на шкуре с обеих сторон (узор не зеркален). Таким образом, присвоить хищнику номер пока не получилось.

Дальневосточные леопарды с середины XX века находятся под угрозой исчезновения. В августе 2018 года стало известно об увеличении численности этого вида — в районе заказника «Полтавский» фотоловушки зафиксировали четыре особи, ранее не числившиеся в базе.