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В ФК «Уфа» обещали вернуть деньги за билеты после проигрыша «Динамо»

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Мухаметкулов
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Руководство футбольного клуба «Уфа» вернет болельщикам команды деньги за билеты, а также предоставит бесплатный проход на следующую игру команды после проигрыша московскому «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 3 марта.

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«Динамо» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась 3 марта в Уфе. 

Директор клуба Шамиль Газилов заявил, что московский клуб играл увереннее и напористее.

«Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось. Любой болельщик, который придет и принесет свой билет, получит возврат денег и билет на следующий матч бесплатно: с понедельника это можно будет сделать в клубе или в кассе», — объяснил свое решение Газилов.

В настоящий момент сибирский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице с 16 очками по итогу 18 матчей.

10 марта команды сыграет с петербургским «Зенитом», а 17 марта — с грозненским «Ахматом». 

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