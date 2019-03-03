В ФК «Уфа» обещали вернуть деньги за билеты после проигрыша «Динамо»

Руководство футбольного клуба «Уфа» вернет болельщикам команды деньги за билеты, а также предоставит бесплатный проход на следующую игру команды после проигрыша московскому «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 3 марта.

«Динамо» обыграл «Уфу» со счетом 2:1 в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Игра состоялась 3 марта в Уфе.

Директор клуба Шамиль Газилов заявил, что московский клуб играл увереннее и напористее.

«Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось. Любой болельщик, который придет и принесет свой билет, получит возврат денег и билет на следующий матч бесплатно: с понедельника это можно будет сделать в клубе или в кассе», — объяснил свое решение Газилов.

В настоящий момент сибирский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице с 16 очками по итогу 18 матчей.

10 марта команды сыграет с петербургским «Зенитом», а 17 марта — с грозненским «Ахматом».

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