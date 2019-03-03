Политическую биографию Гавриила Державина издали в Тамбове

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина в год своего 100-летия и 275-летия со дня рождения Гавриила Державина выпустил трехтомник «Г.Р. Державин: на службе у трех императоров». Это единственное издание, посвященное политической биографии известного поэта эпохи Просвещения. Его автором является кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права, директор научно-исследовательского центра «Государственно-правовое наследие Г.Р. Державина» Нина Цинцадзе.

В книгах последовательно раскрываются этапы государственной деятельности Г.Р. Державина в период правлений Екатерины II, Павла I и Александра I. Как отметила Нина Цинцадзе, главным посылом в работе над книгами стало то, что для современников и потомков административная служба Державина всегда находилась в тени его поэтических успехов, в то время как поэт главным делом своей жизни считал служение государству. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Творчество Державина представляет собой вершину русского классицизма М.В. Ломоносова и А.П. Сумарокова. Главным объектом поэтики является человек как неповторимая индивидуальность во всем богатстве личных вкусов и пристрастий. Картинность является одной из главных особенностей поэзии Державина, которую называли «говорящей живописью».