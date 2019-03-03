Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Актер Алексей Серебряков, комментируя обвинения в русофобии, заявил, что считает себя «абсолютно русским человеком». Об этом он рассказал в эфире программы «Белая студия», которая выйдет в эфир на телеканале «Россия – Культура» вечером в воскресенье, 3 марта.

«Душа болит — почему мы такие? Ну почему мы такие?.. Мои дети — абсолютно русские мальчишки. Абсолютно русские. Я не знаю, как это происходит», — приводится отрывок интервью в Instagram телепередачи.

Артист отметил, что многие художники и писатели пытались разгадать «нелепость и загадку» русского человека.

«Родился, вздохнул, и ты — русский», — объяснил актер свою позицию цитатой их кинокартины «Патриотическая комедия», в котором он снимался в 1992 году.

26 февраля Серебряков объяснил, почему переехал жить в Канаду. По его словам, у него нет канадского гражданства, но он желает, чтобы его дети стали гражданами мира. Артист отметил, что, когда он критикует российское государство, он говорит не о стране, а о чиновниках, которые олицетворяют государственную власть.

23 февраля сообщалось, что в ходе выступления в Лондоне Серебряков обвинил российское правительство в причастности к конфликтам в Грузии, Чечне, на Украине, в Сирии и африканских странах. Артист заявил, что при всем этом россияне вынуждены «демонстрировать пcевдoпатриoтизм», а власти тем временем «переписывают историю», чтобы доказать правильность своих действий. Позднее, комментируя свое высказывание, артист заявил, что считает себя патриотом ничуть не меньше тех, «кто об этом орет».