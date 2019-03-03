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Усиление ветра ожидается в Липецкой области

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Во второй половине дня 3 марта и ночью 4 марта на территории Липецкой области ожидается сильный юго-западный ветер с порывами 15–17 м/с, сообщает ГУ МЧС по региону.

Спасатели рекомендуют проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь. Об этом пишет GOROD48. При скачках напряжения электрической сети в квартире нужно обесточить все электробытовые приборы.

Ранее сильный ветер вытолкнул на берег озера Эри в Канаде огромное количество льда всего за 15 минут. Явление назвали «ледяным цунами». Видео необычного погодного явления разместила в соцсетях полиция канадской провинции Онтарио. Ледяная стена оказалась очень большой.

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