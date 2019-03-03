В Черногории протестующие потребовали отставки президента

Тысячи протестующих потребовали отставки президента Черногории Мило Джукановича и его правительства во время мирной демонстрации в столице страны Подгорице.

Вечером в субботу, 2 марта, люди собрались на одной из центральных площадей. Они скандировали призывы к смене представителей власти и главы государства, которые, по их мнению, злоупотребляют служебным положением, погрязли в коррупции и кумовстве, пишет Reuters.

По данным агентства, это не первая подобная акция. Они начались после того, как черногорский предприниматель Душко Кнежевич, бывший союзник главы государства, столкнулся с необоснованными, по его мнению, обвинениями в коррупции. Тогда бизнесмен начал собирать компромат на Джукановича и правящую Демократическую партию социалистов (ДПС), которые якобы замешаны в коррупционных делах и других преступлениях. Президент и высокопоставленные чиновники все обвинения отвергают.

15 февраля стало известно, что черногорская оппозиция намерена объявить импичмент Джукановичу. Как рассказал лидер «Демократического фронта» (ДФ) Милан Кнежевич, вопрос этот может быть поднят в парламенте уже в марте текущего года. После этого, в случае достаточной поддержки, возможность подобной процедуры рассмотрит Конституционный суд.