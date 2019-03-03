The Times назвала причину досрочного завершения саммита США и КНДР

Саммит лидеров США и КНДР, проходивший во вьетнамском Ханое, досрочно завершился из-за отказа Ким Чен Ына закрыть секретное предприятие по обогащению урана. Об этом 3 марта пишет The Sunday Times.

Как отмечает ТАСС, британская газета ссылается на экс-сотрудника посольства КНДР в Лондоне, который несколькими годами ранее получил убежище в Южной Корее. По информации издания, под «секретным объектом» имеется в виду предприятие, расположенное в городе Чхоллима, в нескольких километрах от Пхеньяна.

Президент США Дональд Трамп на переговорах якобы заявил Киму, что ему известно об этом заводе, и потребовал закрыть его. Однако лидер КНДР сделать это отказался. Издание отмечает, что после того как достичь договоренности не удалось, переговоры были прерваны, Трамп отправился в Вашингтон, а его северокорейский коллега остался в Ханое с двухдневным официальным визитом.

Саммит в Ханое

Второй по счету саммит Дональда Трампа и Ким Чен Ына проходил в столице Вьетнама 27 и 28 марта. В первый день лидеры провели встречу один на один и продолжили общение за рабочим ужином.

Перед началом переговоров, проходивших в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole, президент США заявил, что для него честь находиться с северокорейским лидером в Ханое. Он также выразил надежду на то, что второй саммит США–КНДР будет успешнее первого (он состоялся в июне прошлого года в Сингапуре), и назвал политика «великим лидером».

Кроме того, перед началом переговоров Трамп заявил о «невероятном» экономическом потенциале КНДР, развитию которого, по его словам, Вашингтон готов содействовать.

На следующий день переговоры тет-а-тет были внезапно прерваны. В Белом доме заявили, что на встрече лидеров «не удалось достичь никаких договоренностей», а Трамп, выступая на пресс-конференции, сообщил, что все ограничения против КНДР останутся в силе.

Провал американской дипломатии

Американист, профессор факультета права Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Домрин, комментируя «Известиям» итоги переговоров, заявил, что их срыв можно считать если не провалом, то недоработкой американской дипломатии.

По его словам, со стороны США были завышены ожидания от встречи, учитывая, что лидер Северной Кореи прекрасно понимает, что полное ядерное разоружение Пхеньяна может привести к очень тяжелым последствиям. Домрин подчеркнул, что Трамп как бизнесмен должен был понимать, что ему самому нужно будет идти на уступки.