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Во Львове снесли памятник погибшим в Великой Отечественной войне солдатам

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Фото: zaxid.net
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Рабочие во Львове снесли стелу Монумента Славы в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом 3 марта сообщило агентство УНН.

«Сегодня ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы во Львове, <...> Предыдущие две попытки снести стелу были неудачные», — цитирует ТАСС сообщение агентства.

Отмечается, что власти города организовали рабочую группу по сносу памятника в 2017 году. Позже выяснилось, что по законодательству Украины данный монумент не мог быть подвергнут уничтожению. На это мэрия Львова заявила, что памятник пребывает в аварийном состоянии, что и является причиной для сноса.

В конце января в Киеве в рамках декоммунизации демонтировали памятник русскому полководцу Александру Суворову. Монумент располагался возле входа в военный лицей имени Богуна (бывшее Суворовское военное училище).

Закон о декоммунизации был принят на Украине в мае 2015 года. Он предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых отсылают к СССР, а также снос памятников, которые, по мнению Киева, пропагандируют коммунистические идеи. В мае 2018-го президент страны Петр Порошенко рассказал, что в рамках программы декоммунизации в республике снесли около 1,5 тыс. памятников Владимиру Ленину.

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