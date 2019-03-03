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Валерия удалила пост в поддержку Зеленского из-за критики в сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Певице Валерии пришлось удалить свой пост в Instagram, в котором она поддержала кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского. По словам артистки, ей не понравились споры о политике между ее подписчиками.

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Ранее Валерия сообщила подписчикам, что отдала бы свой голос за Зеленского, если бы являлась гражданкой Украины. Она выразила надежду, что, став, президентом, шоумен сможет остановить «беспредел» на Украине.

«Друзья, удалила предыдущий пост, потому что меньше всего я бы хотела, чтобы на моей странице люди начали ссориться», — написала Валерия.

Певица пояснила, что на примере Зеленского хотела доказать свою веру «в объединяющую силу искусства и право артистов выступать для людей разных политических взглядов», пишет «Газета.ру». 

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая.

Согласно данным Киевского международного института социологии (КМИС) от 25 февраля, главным претендентом на победу является Зеленский (26,4% голосов). За ним следуют действующий лидер Украины Петр Порошенко (18%) и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,8%).

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