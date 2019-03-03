Судить застреливших афроамериканца полицейских отказались в Калифорнии

Власти штата Калифорния не намерены предъявлять обвинения двум сотрудникам полиции города Сакраменто, которые застрелили безоружного афроамериканца в 2018 году.

Как заявила заместитель окружного прокурора Энн-Мари Шуберт, стражи порядка имели достаточные основания для того, чтобы задержать 22-летнего Стефона Кларка и посчитать необходимым применить оружие.

Она пояснила, что если суд рассмотрит все факты и положения закона, а также выполнит обязательства этического характера, то ответ о совершении преступления будет отрицательным, передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

«Мы должны понимать, что им часто приходится принимать решения за доли секунды, мы должны понимать, что они подвергаются стрессу, обстановка, в которой они находятся, быстро меняется», — сказала заместитель прокурора.

Семья погибшего в январе подала к властям города иск на $20 млн. Родственники требовали признать, что стражи порядка не имели право на применение оружия, а что причиной произошедшего стала расовая дискриминация.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Стражи порядка после непродолжительной погони застрелили Кларка, который в тот момент считался подозреваемым в вандализме. Полицейские посчитали, что молодой человек держит в руке пистолет. Впоследствии выяснилось, что это был сотовый телефон. После произошедшего в нескольких городах проходили массовые акции протеста.

18 января окружной суд в американском штате Иллинойс оправдал трех местных полицейских, которые обвинялись в сокрытии информации по делу об убийстве 17-летнего подростка Лакуана Макдональда в 2014 году. Инцидент произошел в октябре 2014 года, когда патрульный Джейсон Ван Дайк открыл огонь по чернокожему Макдональду. Полицейский утверждал, что вынужден был применить оружие, так как юноша якобы угрожал ему ножом.

На опубликованной впоследствии видеозаписи произошедшего было видно, как Ван Дайк, подъехав с двумя сослуживцами к идущему посреди трассы Макдональду, выходит из машины и практически сразу стреляет в подростка с расстояния нескольких метров. Ван Дайка отстранили от службы, обвинили в убийстве подростка и отдали под суд.