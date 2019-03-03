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Бывшая супруга экс-депутата Госдумы назвала «пост о нищебродах» заказом

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Илона Столье, бывшая жена экс-депутата Государственной думы Виталия Южилина, назвала распространенный в СМИ материал о «нищебродах» фальшивым.

Женщина опровергла подлинность высказывания и заявила, что намерена подать в суд на СМИ, которое приписало ей данную цитату. Кроме того, Столье уверяет, что это было заказано, пишет «РИА Новости».

Высказывание бывшей супруги экс-депутата Госдумы Виталия Южилина актрисы Илоны Столье о «нищебродах» в дорогих ресторанах вызвало волну критики в Сети. 1 марта женщина заявила, что вход в дорогие рестораны должен быть ограничен.

В феврале социальные сети возмутило высказывание музыканта Андрея Макаревича, заявившего о том, что «80% населения Земли — идиоты». При этом себя лидер «Машины времени» причислил к оставшимся 20%.

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