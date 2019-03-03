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Порошенко ударил девушку по лицу на митинге в Александрии за вопрос

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Президент Украины Петр Порошенко снова некорректно повел себя во время встречи с избирателями. На этот раз он ударил молодую девушку по щеке за неудобный вопрос.

На митинге в Александрии девушка спросила украинского лидера, почему он преследует блогера Анатолия Шария. Порошенко посоветовал ей выключить телефон, а затем хлопнул ладонью по лицу, пишет РЕН ТВ.

После этого поступка президент начал расспрашивать девушку о том, кто она такая и где живет. Украинка не ответила, а лидер страны похлопал ее по плечу и сказал: «Боитесь? Не бойтесь!».

1 марта в сети было опубликовано видео, на котором Порошенко улыбается, хлопает мужчину по плечу, а затем хватает его за нос. 28 февраля стало известно, что Порошенко внезапно снял с головы девушки шапку в Запорожье. Предположительно, он совершил данный поступок после того, как девушка высказала неудобный вопрос президенту.

25 февраля Порошенко на встрече с жителями города Червоноград в Львовской области оскорбил оставшихся без зарплаты шахтеров, а 14 февраля пожилой мужчина накричал на президента Украины во время его приезда в Харьков.

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