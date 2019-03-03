Протяженность выделенных полос в Москве выросла до 334 км

Заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что Москва является самым крупным городом в России по количеству выделенных полос.

По его словам, протяженность выделенных полос в столице составляет 334 км. 2 марта Ликсутов осмотрел новую дорогу в районе 1-го Лесного переулка. Он отметил, что она — одна из самых коротких, ее протяженность около 140 м.

«Но эта полоса дает возможность почти для 30 тыс. человек, которые пользуются двумя маршрутами городских автобусов до метро Белорусская, почти на 15-20 минут сократить время в пути», — цитирует Ликсутова АГН «Москва».

Он добавил, что выделенная полоса на 15-20% увеличить скорость городского транспорта и сократить количество ДТП с его участием до 25%. Кроме того, Лискутов указал, что программа развития полос в Москве будет продолжена.

Помимо прочего, заммэра сообщил, что в Москве продолжается и обновление парка городского общественного транспорта. В 2019 году, по его словам, будет закуплено более 1 тыс. единиц наземного транспорта и более 100 новых трамваев.

В конце февраля президент России Владимир Путин назвал неоправданно высоким количество погибающих ежедневно в ДТП россиян. По словам главы государства, ситуация на дорогах по-прежнему остается сложной, несмотря на некоторые улучшения.

В октябре 2018 года российский лидер подписал закон о совершенствовании лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Поправки возвращают ранее отмененное лицензирование автобусных перевозок.

Ранее в октябре ГИБДД анонсировала масштабные проверки пассажирских перевозок по всей стране для устранения нарушений владельцами и водителями автобусов. Профилактические мероприятия связаны с ростом в 2018 году ДТП с участием автобусов.