В Норвегии подняли на поверхность затонувший в ноябре фрегат

Фрегат Helge Ingstad, который затонул после столкновения с танкером в ноябре 2018 года, подняли на поверхность в Норвегии. Об этом сообщила газета Verdens Gang.

Судно весом в 5 тыс. т достали с помощью плавучего дока и четырех кранов. В операции принимали участие около 300 специалистов.

Фрегат норвежских военно-морских сил Helge Ingstad столкнулся с греческим танкером Sola TS 8 ноября в районе Хордаланна в 50 км к северо-западу от Бергена. Он получил пробоину по правому борту и потерял управление. Корабль успели отбуксировать ближе к берегу.

На фрегате находились 137, а на танкере — 25 человек. В результате ЧП пострадали восемь человек. Погибших нет.