Прямой эфир

В Норвегии подняли на поверхность затонувший в ноябре фрегат

0
Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Ole Martin Wold
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Фрегат Helge Ingstad, который затонул после столкновения с танкером в ноябре 2018 года, подняли на поверхность в Норвегии. Об этом сообщила газета Verdens Gang.

Судно весом в 5 тыс. т достали с помощью плавучего дока и четырех кранов. В операции принимали участие около 300 специалистов.

Фрегат норвежских военно-морских сил Helge Ingstad столкнулся с греческим танкером Sola TS 8 ноября в районе Хордаланна в 50 км к северо-западу от Бергена. Он получил пробоину по правому борту и потерял управление. Корабль успели отбуксировать ближе к берегу.

На фрегате находились 137, а на танкере — 25 человек. В результате ЧП пострадали восемь человек. Погибших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство фрегатов проекта «Буревестник» для ВМС Индии возобновят в 2019 году
Названа причина столкновения танкера с фрегатом у берегов Норвегии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017