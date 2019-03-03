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Передача Головина спасла «Монако» от поражения в матче с «Анже»

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Фото: TASS/Zuma
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«Монако» сыграл вничью с «Анже» в матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:2, передает «Газета.ру». При это монегаски проигрывали со счетом 0:2. В турнирной таблице «Монако» занимают 16-е место, набрав 26 очков.

В составе красно-белых два мяча забил Радамель Фалькао. В первом случае результативной передачей отметился полузащитник сборной России Александр Головин.

Всего 22-летний футболист в 24 матчах в различных турнирах в составе «Монако» забил два гола и сделал три результативных паса.

27 июля «Монако» официально объявил о переходе россиянина. Клуб заключил договор с Головиным до 2023 года. Он выступает под номером 17. По данным СМИ, монегаски заплатили за спортсмена €30 млн. Зарплата игрока составляет €225 тыс. в месяц.

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