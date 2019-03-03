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Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались расстреливать участников Крымской весны вопреки приказу. Об этом в эфире «Четвертого канала» рассказал украинский адмирал Игорь Тенюх.

В то время Тенюх исполнял обязанности министра обороны страны. Он лично отдавал приказ стрелять на поражение, но солдаты его просто проигнорировали. Адмирал отметил, что из 12 тыс. военных 10 тыс. встали на сторону крымчан, пишет РЕН ТВ.

Референдум по вопросу государственной принадлежности Крыма состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство жителей региона (более 96%) выступили за возвращение в состав России. 1 марта 2019-го заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил о завершении интеграции полуострова в политическое, правовое и социально-экономическое пространство России.

На Украине при этом отказываются признать итоги референдума и по-прежнему считают Крым своей «оккупированной» территорией. Действующие киевские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть полуостров. Так, в феврале Климкин заявил, что за время нахождения в составе РФ полуостров якобы стал «более украинским», чем раньше, а также призвал «довести это дело до конца».

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