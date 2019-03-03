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Конькобежка Сабликова побила мировой рекорд на дистанции 3 тыс. м

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Фото: TASS/PA Images/Jeff McIntosh
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Чешская конькобежка Мартина Сабликова установила мировой рекорд на дистанции 3 тыс. м на чемпионате мира в классическом многоборье, который на данный момент проходит в канадском Калгари.

Спортсменка показала результат в 3 мин. 53,31 сек. и побила предыдущий рекорд в 3 мин. 53,34 сек., который установила канадка Синди Классен 18 марта 2006 года, пишет ТАСС.

По итогам двух дистанций на данный момент Сабликова идет второй в рейтинге с результатом 78,205 балла. На первом месте японская спортсменка Михо Такаги с 77,246 балла, а на третьей строке — голландка Антуанетт де Йонг с 78,228 балла.

Российская спортсменка Наталья Воронина пока занимает восьмое место в общем зачете с результатом в 79,380 балла, Евгения Лаленкова на 13-м месте (80,263 балла), Елизавета Казелина на 16-й строке (80,873 балла).

8 февраля женская сборная России заняла третье место в командной гонке на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в немецком Инцелле.

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