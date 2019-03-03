Украинский премьер заявил о возможности добывать больше газа

Украина способна добывать больше собственного газа и вести более эффективное потребление, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

«Украина — энергетическая страна», — написал политик в Facebook.

Он также выразил уверенность в том, что в будущем Украина не будет зависеть от поставок из-за рубежа.

По данным Всемирного банка на июль 2018 года, после госпереворота в 2014 году уровень бедности на Украине вырос с 15% до 25%. Несмотря на это, власти повысили цены на газ на 23,5%, а позже на отопление и горячую воду на 16%.

Действующий контракт на транзит газа между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» истекает в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости ГТС страны.

Москва неоднократно отмечала, что транспортировка газа в Европу через украинскую территорию будет сохранена в случае экономической обоснованности, а также восстановления баланса интересов и симметрии в обязанностях сторон в рамках существующих контрактов.