Порка в «Пятерочке» попала на видео

В Сети появилось видео избиения подростков ремнем в супермаркете «Пятерочка» в Москве. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео мужчина бьет несовершеннолетних ремнем с массивной пряжкой, затем замахивается на того, кто снимает, после чего запись прерывается.

Ранее 2 марта Следственный комитет начал проверку по появившейся в СМИ информации о нападении охранника «Пятерочки» на подростков. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Днем 2 марта стало известно, что охранник магазина, расположенного на 15-й Парковой улице, обвинил школьников, которые, по предварительным данным, взяли стопку бесплатных рекламных листовок, в воровстве, завел в подсобку и избил ремнем.

В администрации магазина заявили, что напавший на детей сотрудник уволен.