Прямой эфир

Порка в «Пятерочке» попала на видео

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилось видео избиения подростков ремнем в супермаркете «Пятерочка» в Москве. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео мужчина бьет несовершеннолетних ремнем с массивной пряжкой, затем замахивается на того, кто снимает, после чего запись прерывается.

Ранее 2 марта Следственный комитет начал проверку по появившейся в СМИ информации о нападении охранника «Пятерочки» на подростков. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Днем 2 марта стало известно, что охранник магазина, расположенного на 15-й Парковой улице, обвинил школьников, которые, по предварительным данным, взяли стопку бесплатных рекламных листовок, в воровстве, завел в подсобку и избил ремнем.

В администрации магазина заявили, что напавший на детей сотрудник уволен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полиция начала проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ
Мужчину зарезали в супермаркете на юге Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017