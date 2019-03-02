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Онкологи рассказали о проблемах в борьбе с раком желудка

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Фото: пресс-служба «СОГАЗ МЕДИЦИНА»
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На площадках Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» в субботу, 2 марта, состоялась конференции по абдоминальной онкологии. Мероприятие прошло при поддержке компании OLYMPUS.

Очное участие в конференции приняли более 30 врачей из медицинских учреждений Краснодарского края. Хирурги в Санкт-Петербурге, Колпино и Тобольске следили за ходом проведения мастер-класса по видео-конференц-связи.

В рамках конференции обсуждалась проблематика борьбы с раком желудка. Специалисты поговорили о том, какие методы современной медицины могут помочь в ранней диагностике рака и какова ситуация с лечением онкологических заболеваний в России.

Онкологи отмечают, что главная проблема на сегодняшний день заключается в поздней диагностике заболевания. Так, заведующий хирургическим отделением опухолей ЖКТ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, доктор медицинских наук Алексей Карачун, открывая конференцию в Геленджике, заявил, что почти в 40% случаев рак желудка у россиян выявляется уже в IV степени.

«К сожалению, это люди, обреченные… В подавляющем большинстве таких случаев смерть наступает в течение года только из-за того, что заболевание было обнаружено слишком поздно. Поэтому ключ к победе над злокачественными опухолями желудочно-кишечного тракта сегодня находится не в руках хирургов, а тех специалистов, которые занимаются внедрением программ скрининговой диагностики и пропагандой здорового образа жизни», — подчеркнул Карачун, отметив, что борьба с раком сегодня «больше социальная, чем медицинская проблема».

После лекции Карачун вместе с хирургами Группы клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» прооперировал двух пациентов — мужчину и женщину примерно 60 лет. Злокачественные новообразования у них выявили на ранней стадии в ходе эндоскопического обследования. Операции проводились бесплатно для пациентов, в рамках выделенных квот ОМС.

Заведующий хирургическим отделением Международного медицинского центра «СОГАЗ» Андрей Проценко отметил, что лекции и показательные операции прошли в рамках социально ориентированного образовательного проекта, который реализуется Группой клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА» с 2018 года.

«Для нас очень важно знакомиться с врачами из регионов, делиться и обмениваться опытом, повышая уровень медицинской помощи в стране в целом. Вопросы ранней диагностики и хирургии рака сегодня имеют глобальное значение. Когда пациенты будут иметь возможность пройти высокотехнологичное обследование не в центральных регионах, а в своем родном крае, когда врачи в каждой точке России будут обладать передовыми знаниями, когда здоровый образ жизни и регулярные медосмотры станут нормой, мы сможем рассчитывать на изменение ситуации в сфере онкологии», — подчеркнул он.

По статистике, рак желудка занимает четвертое место в мире среди злокачественных новообразований, которые приводят к летальным исходам. Ежегодно регистрируется свыше 700 тыс. новых случаев заболевания. При этом за 2018 год, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), от рака умерли 9,6 млн человек.

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