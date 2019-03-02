СК проверит информацию о порке в «Пятерочке»

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по появившейся в СМИ информации об избиении охранником московского супермаркета «Пятерочка» двух подростков. По ее результатам следователи примут процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам Ивановой, поводом для конфликта стала попытка несовершеннолетних взять стопку бесплатных рекламных листовок на макулатуру, передает «РИА Новости».

Ранее 2 марта стало известно, что охранник магазина, расположенного на 15-й Парковой улице, обвинил школьников в воровстве, завел в подсобку и избил ремнем.

В администрации магазина заявили, что напавший на детей сотрудник уволен, однако родители подростков всё же написали заявление в полицию, передает агентство городских новостей «Москва».