Stern: ракеты «Циркон» оказались быстрее, чем ожидали эксперты Запада

Западные военные эксперты недооценили российскую ракету «Циркон».Об этом заявил журналист Гернот Крампер в статье для немецкого издания Stern.

Ракета способна развить скорость до 11 тыс. км/ч. Таким образом, чтобы достичь Пентагона и уничтожить его, «Циркону» хватит пяти минут, цитирует материал RT. Кроме того, столь быструю ракету невозможно перехватить.

«Ракетам такого типа могут эффективно противодействовать только лазерное оружие или электронные системы ПВО», — подчеркивается в статье.

24 февраля телеканал «Россия 1», который является частью ВГТРК, назвал в программе «Вести недели» военные центры США, которые могут стать целями для ракет «Циркон» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по РФ. Среди них здание Пентагона, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид и пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи.

За несколько дней до этого член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Виктор Мураховский сообщил «Известиям», что «Циркон» может поступить в войска в течение трех лет.

Ракета «Циркон» создается для поражения как морских, так и наземных целей. Она способна развивать скорость полета около 9 Махов. Дальность может превысить 1 тыс. км.