Прямой эфир

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с усилением ветра и ожидаемой метелью вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра в субботу, 2 марта.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении гидрометеорологического центра. Уточняется, что повышенный уровень будет действовать с 21:00 мск в течение 24 часов.

В субботу в столице переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный, 5–10 м/с. Температура  минус 4–6 градусов. Ночью погода будет облачная, с прояснениями. Ближе к утру начнет падать снег, местами возможна метель. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем 3 марта антициклон сменится циклоном. Он принесет повышение температуры до нуля, продолжительные снегопады и ветер до 15 м/с. Атмосферное давление упадет до 730 мм рт. ст.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Синоптики предсказали переменчивую погоду в выходные
Синоптики спрогнозировали магнитную бурю в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017