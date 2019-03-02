«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в связи с усилением ветра и ожидаемой метелью вечером в субботу и в ночь на воскресенье. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра в субботу, 2 марта.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении гидрометеорологического центра. Уточняется, что повышенный уровень будет действовать с 21:00 мск в течение 24 часов.

В субботу в столице переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный, 5–10 м/с. Температура минус 4–6 градусов. Ночью погода будет облачная, с прояснениями. Ближе к утру начнет падать снег, местами возможна метель. Водителей и пешеходов предупреждают о гололедице. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем 3 марта антициклон сменится циклоном. Он принесет повышение температуры до нуля, продолжительные снегопады и ветер до 15 м/с. Атмосферное давление упадет до 730 мм рт. ст.