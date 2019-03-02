Уборщик нашел в лондонском автобусе $400 тыс. и отдал их полиции

В столице Великобритании уборщик нашел £300 тыс. (около $396 тыс.) в салоне автобуса и отдал их полиции, пишет Daily Mirror.

По данным издания, конверт, внутри которого лежали деньги, оставил один из пассажиров. Таблоид отмечает, что на эту сумму представитель клининговой компании мог бы прожить всю оставшуюся жизнь, но мужчина решил передать находку правоохранительным органам. Имя мужчины и когда именно произошел данный случай — не уточняется.

4 февраля сообщалось, что в немецком городе Эрфурт мусорщик обнаружил €10 тыс. в выброшенном на помойку диване.