Прямой эфир

Уборщик нашел в лондонском автобусе $400 тыс. и отдал их полиции

0
Фото: Global Look Press/Vickie Flores
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Великобритании уборщик нашел £300 тыс. (около $396 тыс.) в салоне автобуса и отдал их полиции, пишет Daily Mirror.

По данным издания, конверт, внутри которого лежали деньги, оставил один из пассажиров. Таблоид отмечает, что на эту сумму представитель клининговой компании мог бы прожить всю оставшуюся жизнь, но мужчина решил передать находку правоохранительным органам. Имя мужчины и когда именно произошел данный случай — не уточняется.

4 февраля сообщалось, что в немецком городе Эрфурт мусорщик обнаружил €10 тыс. в выброшенном на помойку диване.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Англии на парковке отеля нашли кровать короля Генриха VII
Полицейский в Чите нашел в лифте сумку с 800 тыс. рублей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017