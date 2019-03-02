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Климкина пригласили в Крым на празднование воссоединения полуострова с Россией

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Фото: Global Look Press/Nicolas LandemardLe Pictorium/ZUMAPRESS
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Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили в Крым, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях по случаю пятой годовщины проведения референдума о воссоединении полуострова с Россией. Об этом в субботу, 2 марта, заявил председатель комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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По его мнению, глава украинской дипломатии, посетив регион, кардинально изменил бы свою позицию, а в Киеве отказались бы от громких заявлений относительно принадлежности Крыма.

«Мы стали свидетелями нагнетания информационного и политического давления со стороны властей Украины в связи с предстоящим празднованием крымчанами пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Я приглашаю господина Климкина посетить полуостров в середине марта и посмотреть на реальные настроения крымчан и динамику развития полуострова», — отметил Гемпель в беседе с «РИА Новости».

Референдум по вопросу государственной принадлежности Крыма состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство жителей региона (более 96%) выступили за возвращение в состав России. 1 марта 2019-го заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил о завершении интеграции полуострова в политическое, правовое и социально-экономическое пространство России.

На Украине при этом отказываются признать итоги референдума и по-прежнему считают Крым своей «оккупированной» территорией. Действующие киевские власти неоднократно заявляли о намерении вернуть полуостров. Так, в феврале Климкин заявил, что за время нахождения в составе РФ полуостров якобы стал «более украинским», чем раньше, а также призвал «довести это дело до конца».

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