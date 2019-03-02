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Шойгу провел телефонные переговоры с главой индийского Минобороны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своей индийской коллегой Нирмалой Ситхараман. Об этом в субботу, 2 марта, сообщили в российском военном ведомстве.

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Министры обсудили сотрудничество двух государств в военной и военно-технической сферах. Шойгу выразил соболезнования в связи с гибелью индийских военнослужащих в штате Джамму и Кашмир в результате теракта 14 февраля.

«В ходе телефонного разговора министрами обороны двух стран отмечена важность наращивания взаимодействия в борьбе с террористическими угрозами», — говорится в сообщении, цитирует ТАСС.

28 февраля президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди конфликтную ситуацию с Пакистаном, выразив надежду на скорейшее урегулирование всех разногласий.

В середине февраля произошло резкое обострение отношений между Пакистаном и Индией после того, как боевики напали на колонну индийских военных в штате Джамму и Кашмир, территорию которого оспаривают пакистанские власти. Тогда погибло более 40 человек. Ответственность за атаку взяли на себя террористы группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Индия обвинила Пакистан в поддержке незаконных формирований. Исламабад отверг эти заявления, назвав их бездоказательными, и предложил Нью-Дели провести совместное расследование.

26 февраля индийская авиация нанесла удары по крупнейшему лагерю пакистанских боевиков из террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в районе города Балакот на территории Пакистана. 27 февраля ВВС Пакистана ответили ударом по военным объектам в Джамму и Кашмире. Они сбили два самолета ВВС Индии, захватив как минимум одного пилота.

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